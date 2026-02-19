Suns ufficiale l' arrivo di Haywood Highsmith

I Phoenix Suns hanno annunciato l’ingaggio di Haywood Highsmith, che ha firmato il contratto dopo aver superato le visite mediche. La squadra ha deciso di puntare su di lui per rafforzare la linea difensiva, soprattutto in vista delle prossime partite. Highsmith arriva dal suo precedente club, dove ha dimostrato buone qualità difensive e atletiche. La sua presenza potrebbe cambiare gli equilibri in squadra, portando nuova energia e versatilità. I tifosi attendono di vederlo in campo già nelle prossime settimane.

haywood highsmith entra ufficialmente nel roster dei phoenix suns, segnando un tassello strategico per la prossima stagione. l'operazione viene presentata come una firma importante per la profondità della squadra e per la varietà di soluzioni che può offrire in rotazione. il profilo del giocatore richiama versatilità difensiva e potenziale offensivo, elementi destinati a rafforzare la transizione tra prima e seconda unità. secondo fonti vicine all'organizzazione, l'accordo è di due anni, con una parte garantita per la stagione successiva. highsmith sta affrontando il recupero da un infortunio al ginocchio e non ha ancora esordito in questa stagione.

Nets, tagliati Cam Thomas e Haywood HighsmithI Brooklyn Nets hanno deciso di tagliare Cam Thomas e Haywood Highsmith.

