Summer Dirx e la camminata virale alla New York Fashion Week | le 5 modelle diventate iconiche per la loro falcata

Durante la Fashion Week di New York, Summer Dirx ha attirato l’attenzione grazie al suo modo di camminare. La modella americana ha fatto notizia per la sua andatura apparentemente casual, che ha diviso il pubblico tra chi la trova fresca e chi la considera disordinata. La sua andatura si è fatta notare anche sui social, dove molti hanno condiviso video e commenti. La sua camminata ha portato anche ad alcune interpretazioni tra esperti di moda e appassionati, che si sono concentrati sui dettagli della sua falcata.

Volutamente disordinata, esuberante, forte, ci ha ricordato quei momenti sulle passerelle degli anni Novanta e primi Duemila in cui le modelle uscivano piene di sé, quasi di fretta, come se dopo la sfilata avessero un appuntamento urgente cui attendere. Era da un po' che non vedevamo una modella esporsi in questo modo, provare qualcosa di nuovo senza sapere se funzionerà, e ci piace molto. In fondo l'era delle supermodelle è finita, ma quello che ci ha fatto impazzire di loro per tanti anni era proprio quella sicurezza, quella riconoscibilità sulla passerella che ad ogni uscita ci faceva dire: «Eccola, è arrivata».