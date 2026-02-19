Sull' ovovia la maggioranza ammette il fallimento politico

La decisione di fermare la cabinovia nasce da un fallimento politico, secondo la maggioranza. Le spese e le controversie legali hanno portato al blocco definitivo dell’opera, che avrebbe richiesto ulteriori investimenti pubblici. Il Comune intende ora liberare le risorse già assegnate, destinandole a interventi più urgenti e necessari per la città. La decisione mira anche a garantire maggiore trasparenza su costi, penali e contenziosi legati alla gestione della cabinovia. La questione si chiude definitivamente con questa scelta.

A dirlo è Paolo Menis, rappresentante del Movimento Cinque Stelle che interviene nel dibattito scatenatosi dopo le dichiarazioni rese al Piccolo dagli esponenti di Forza Italia. "Chiediamo lo stop definitivo dell'opera" "Stop definitivo alla cabinovia, senza ulteriori perdite di tempo e soldi pubblici, lo sblocco immediato delle risorse comunali vincolate e riallocazione su interventi urgenti e una trasparenza completa su costi, penali, contenziosi e rischi per il Comune". Sono queste le richieste avanzate dal MoVimento Cinque Stelle di Trieste dopo le dichiarazioni degli esponenti di Forza Italia in merito al progetto della cabinovia urbana.