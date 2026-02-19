Alfonso Berardinelli ha scritto che il saggio italiano del Novecento si basa su due capolavori: le

Scrive Alfonso Berardinelli che “alle spalle del saggismo italiano del Novecento abbiamo due classici inarrivabili, le ‘Operette morali’ di Leopardi e la ‘Storia della letteratura italiana’ di De Sanctis.”. Ogni tanto Firenze ha un soprassalto, o due. Martedì mattina, 17 febbraio, alla Biblioteca Nazionale Centrale, voluta nel 1861 da Francesco De Sanctis ministro della Pubblica Istruzione, si presentava al pubblico l’edizione dell’Almagesto latino di Tolomeo sulla quale un giovane studioso milanese, Ivan Malara, ha scoperto preziose annotazioni di mano di Galileo ( ne ha scritto qui Armando Massarenti ). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sul saggio italiano e sul tentativo di fissarne i confini

Frattesi tra campo e mercato: Chivu deciderà sul gong in vista del Napoli. Ecco cosa filtra sul centrocampista italianoDomenica si avvicina e il futuro di Frattesi resta incerto.

Fiorentina in pressing su Coppola: tentativo di sorpasso sul MilanLa Fiorentina intensifica l’interesse per Diego Coppola, del Brighton, cercando di inserirsi nella corsa al difensore italiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.