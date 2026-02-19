Sul saggio italiano e sul tentativo di fissarne i confini
Alfonso Berardinelli ha scritto che il saggio italiano del Novecento si basa su due capolavori: le
Scrive Alfonso Berardinelli che "alle spalle del saggismo italiano del Novecento abbiamo due classici inarrivabili, le 'Operette morali' di Leopardi e la 'Storia della letteratura italiana' di De Sanctis.". Ogni tanto Firenze ha un soprassalto, o due. Martedì mattina, 17 febbraio, alla Biblioteca Nazionale Centrale, voluta nel 1861 da Francesco De Sanctis ministro della Pubblica Istruzione, si presentava al pubblico l'edizione dell'Almagesto latino di Tolomeo sulla quale un giovane studioso milanese, Ivan Malara, ha scoperto preziose annotazioni di mano di Galileo ( ne ha scritto qui Armando Massarenti ).
Scerbanenco, il noir italiano tra letteratura e cinemaIl noir italiano ha il suo padre fondatore in Giorgio Scerbanenco, come spiega bene un saggio di di Alberto Pezzotta. elzevir.it
'Francesco. il primo italiano' di Cazzullo saggio più venduto del 2025A pochi giorni dal 2026 in cui si celebreranno gli 800 anni dalla morte del santo, 'Francesco. Il primo italiano' di Aldo Cazzullo è il saggio più venduto del 2025 e secondo libro più venduto in ... ansa.it
Sul l'interessantissimo saggio "La lunga storia del fumetto italiano", a cura di Claudio Gallo, Nicola Spagnolli e Andrea Tenca (2025, 172 pagine, Accademia Roveretana degli Agiati), dedicato al passaggio dai giornali alle riviste a fumetti pubblicate in Italia tra facebook
GREVE IN CHIANTI - Giandomenico Crapis, con il suo saggio sulla tv italiana “La democrazia non è un talkshow”, sbarca a Greve. Sabato 14 febbraio dalle 18, in biblioteca, si parlerà del suo libro che ripercorre la storia della Tv italiana dai suoi albori. x.com