Sul ghiaccio con le pentole | il curling friulano ispirato allo sport olimpionico che ha conquistato i social e le Olimpiadi

Il curling friulano ha fatto notizia perché ha sostituito le pietre con pentole a pressione, attirando l’attenzione sui social e alle Olimpiadi. La causa è la voglia di innovare e divertirsi con uno sport tradizionale, adattandolo in modo originale. Il campo di ghiaccio si trasforma in un palcoscenico inaspettato, dove le pentole scorrono veloci, mentre le scope sono pronte a guidare le “pietre” improvvisate. L’idea ha riscosso entusiasmo tra i partecipanti, che sperano di portare questa versione alternativa in futuro.

Il ghiaccio c’è, le scope pure. Ma al posto delle tradizionali pietre di granito scorrono pentole a pressione. È il “ curling bisiàc ”, la variante nata nel 2013 a Ronchi dei Legionari, nel cuore della Bisiacaria, in provincia di Gorizia. Un’idea creativa e popolare, trasformata in marchio registrato, che oggi coinvolge centinaia di giocatori tra senior e junior. Dalle prime otto squadre si è arrivati a numeri da record, con partecipanti dai 6 agli oltre 80 anni. Tutto nasce attorno a un tavolo, in una trattoria di Ronchi. I membri dell’associazione dei commercianti locali – all’epoca riuniti nel gruppo “Ronchi Live” – cercavano un’idea per portare persone nel centro storico durante il periodo natalizio. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sul ghiaccio con le pentole: il curling friulano ispirato allo sport olimpionico che ha conquistato i social e le Olimpiadi La curling mania in Italia spopola sui social: scope e pentole diventano le nostre arene olimpicheLa curling mania in Italia spopola sui social: scope e pentole diventano le nostre arene olimpiche. Alba spettacolare sul Grignone, le foto che hanno conquistato i socialUn’alba suggestiva sul Grignone, immortalata a 2410 metri di quota. Olimpiadi Milano Cortina 2026, gli sport olimpici: neve e ghiaccio al centro dell'Italia Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milano Cortina, ghiaccio d'Oro: l'Italia schianta gli USA e sale sul gradino più alto del podio; Pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026: il programma di oggi, mercoledì 11 febbraio; Olimpiadi invernali: cosa rende così veloce il ghiaccio delle piste di pattinaggio?; Olimpiadi 2026, i look più iconici dei pattinatori. FOTO. Isabeau Levito, la Audrey Hepburn sui pattini con sangue milanese, stasera sul ghiaccio alle Olimpiadi Milano Cortina 2026A 18 anni, Isabeau Levito, cresciuta nel New Jersey, madre biologa milanese, torna alle sue origini con un programma che è un omaggio al cinema: l'abito rosso fuoco e la voce di Sophia Loren per il co ... vogue.it Costumi da campionesse: eleganza e praticità sul ghiaccio di Milano Cortina 2026I costumi delle pattinatrici italiane a Milano Cortina 2026 combinano stile e praticita contribuendo a performance di alto livello nel pattinaggio e oltre ... tgcom24.mediaset.it RTL 102.5. . Nei quarti di finale di hockey su ghiaccio maschile alle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 tra Canada e Repubblica Ceca ha vinto il Canada ai tempi supplementari: 4-3 dopo un overtime. Il Canada ha superato i quarti di finale ed avanza a facebook Milano-Cortina, la famigerata Ice arriva in Italia per la sicurezza delle Olimpiadi. Dall’omicidio di Renee Good in Minnesota fino ai Giochi di Milano-Cortina: “Aiutiamo il servizio di sicurezza Usa affiancando la vostra polizia". @SMaurizi x.com