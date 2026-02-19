Sud invecchia e si svuota | 200mila anziani verso il Nord sanità e figli motore della migrazione

Il Sud perde oltre 200.000 anziani nel tentativo di trovare migliori opportunità al Nord, spinti da problemi di sanità e dalla presenza dei figli. Questa migrazione silenziosa riduce le comunità locali e accentua le differenze tra le regioni italiane. Molti anziani cercano assistenza sanitaria più efficiente e un ambiente più vivibile, lasciando paesi e città del Sud. La fuga di persone più anziane accelera il declino demografico di questa zona. La tendenza continua a crescere e coinvolge sempre più famiglie meridionali.

L’Esodo Silenzioso dei Nonni: Duecentomila Anziani Lasciano il Sud, un’Italia a Due Velocità. Un’ondata inattesa sta svuotando il Mezzogiorno: oltre 200.000 anziani, spinti da difficoltà sanitarie e dal desiderio di vicinanza ai figli, hanno lasciato le regioni meridionali per trasferirsi al Centro-Nord. Il dato, emerso da un recente report di Svimez e Save the Children, fotografa un fenomeno in crescita costante che rischia di compromettere il futuro demografico ed economico del Sud Italia. Questa migrazione, apparentemente legata alla sfera privata, rivela una profonda disuguaglianza nell’accesso ai servizi essenziali e una crescente fragilità del tessuto sociale meridionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

‘Nonni con la valigia’ in aumento: sempre più anziani si spostano dal Sud al NordIl rapporto Svimez, pubblicato a Roma in collaborazione con Save the Children, rivela che il fenomeno dei nonni con la valigia sta crescendo.

