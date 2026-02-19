Successo per ' Estasi Pitagorica' | la matematica dialoga con filosofia musica e danza al teatro Bonci

Il teatro Bonci di Cesena ha ospitato martedì 3 febbraio lo spettacolo “Estasi Pitagorica”, che ha unito matematica, filosofia, musica e danza. L’evento ha attirato un pubblico curioso di scoprire come i numeri possano ispirare emozioni e movimenti. Lo spettacolo ha portato in scena scene coinvolgenti, dove i concetti di Pitagora sono stati rappresentati attraverso coreografie e brani musicali. L’iniziativa fa parte della rassegna Teatro Ragazzi, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert. La serata ha confermato come arte e scienza possano incontrarsi sul palco.

Il risultato è stato uno spettacolo suggestivo e coinvolgente in cui il pubblico è stato accompagnato in un percorso emotivo e intellettuale capace di regalare intensi momenti di bellezza, riflessione e ispirazione Martedì 3 febbraio al teatro Bonci di Cesena, si è svolto lo spettacolo "Estasi Pitagorica", nell'ambito della rassegna Teatro Ragazzi, promossa da Emilia Romagna Teatro Fondazione Ert. L'evento ha registrato un successo, confermando l'interesse per proposte culturali innovative e coinvolgenti. Ideato dal prof Emanuele Parini, lo spettacolo ha visto la partecipazione di Roberto Mercadini e Alessandra Abbondanza.