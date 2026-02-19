Subito fuori a testa alta

La pallacanestro Trieste ha perso contro Armani Milano nei quarti di finale della Coppa Italia, incassando un punteggio di 94-86. La causa della sconfitta è stata una seconda metà difficile, in cui gli avversari sono riusciti a prendere il comando. Nonostante un buon inizio e con alcuni tiri importanti, la squadra triestina non è riuscita a mantenere il ritmo. Alla fine, gli ospiti hanno festeggiato la qualificazione, mentre Trieste lascia il torneo con la testa alta. La partita si è svolta davanti a un pubblico appassionato in un palazzetto pieno.

pallacanestro trieste esce di scena dalla Coppa Italia nei quarti di finale, chiudendo con una sconfitta 94-86 contro Armani Milano. La compagine milanese ha saputo far valere la profondità del roster e l’abitudine ai palcoscenici europei, ma per ampi tratti della partita la squadra di coach Taccetti ha accarezzato l’idea di un colpo che avrebbe cambiato i piani. L’assenza forzata di Ross e Moretti non ha impedito agli ospiti di imporre ritmo e intensità, studiando con cura i momenti migliori per punire le rotazioni avversarie. In campo, Ramsey si è distinto nel primo tempo come elemento di riferimento offensivo, dimostrandosi MVP di quel frangente e in grado di destabilizzare le trame difensive di Poeta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Subito fuori a testa alta Renate, fuori a testa alta: "Bicchiere mezzo pieno"Il Renate saluta la Coppa Italia con la testa alta. Canale 5 ‘a testa alta’ con le serie: subito in onda Una Nuova Vita e Colpa dei SensiDopo un autunno caratterizzato dalla sola terza stagione di Buongiorno, Mamma!, ci si interroga sulle novità di Canale 5. COME DIFENDERE SU FC 26! #eafc #fc26 #fcultimateteam #FUT Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vinatzer fallisce anche lo slalom speciale: subito fuori; Trento: salgono ad otto gli italiani al secondo turno; Hockey, Italia ko con la Svizzera e fuori a testa alta: Non siamo venuti qui per fare foto o selfie; Les Sables d’Olonne: Pigato subito fuori, in tabellone altre tre italiane. Juve, salta una testa eccellente: Brambilla lo fa subito fuori!Il neo tecnico ad interim della 'Vecchia Signora' cambia subito qualcosa nella formazione rispetto all'ultima uscita di Roma: va fuori il big La ‘patata bollente’ ora è passata a lui, Massimo ... diregiovani.it Tennis, Wta Dubai: Errani e Paolini subito fuori nel doppio. Zvonareva e Siegemund hanno battuto le azzurre in due set. #ANSA facebook Tennis, Wta Dubai: Errani e Paolini subito fuori nel doppio. Zvonareva e Siegemund hanno battuto le azzurre in due set. #ANSA x.com