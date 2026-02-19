Nel prossimo numero di Topolino, una nuova avventura prende ispirazione dai Tre moschettieri di Alexandre Dumas. Paperino e i suoi amici si trasformano nei “Tre Forchettieri”, pronti a risolvere un mistero nel cuore di Topolinia. La storia vede i personaggi alle prese con un furto importante, che mette a rischio la città. Disegni vivaci e dialoghi serrati accompagnano questa trama avventurosa, pensata per coinvolgere i lettori di tutte le età. La pubblicazione arriverà nelle edicole tra poche settimane.

Nel prossimo numero di Topolino, è in arrivo una storia degna del grande Alexander Dumas, dove Paperino e i suoi amici vestono i panni dei Tre moschettieri, anzi I Tre Forchettieri. Ecco il comunicato stampa: Tutti per uno, uno per tutti! Sul numero 3665 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 febbraio – si celebra il grande romanzo d’avventura con I tre Forchettieri, una nuova, irresistibile parodia in due puntate liberamente ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La storia – firmata da Sergio Badino ai testi e Alessandro Perina ai disegni – accompagna i lettori in una rocambolesca avventura tra duelli, intrighi di corte e irresistibili trovate comiche, con protagonisti d’eccezione e una rivisitazione tutta disneyana del mondo dei moschettieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Su Topolino, sta arrivando un'avventura liberamente ispirata ai Tre moschettieri

