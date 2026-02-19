Su Topolino sta arrivando un’avventura liberamente ispirata ai Tre moschettieri
Nel prossimo numero di Topolino, una nuova avventura prende ispirazione dai Tre moschettieri di Alexandre Dumas. Paperino e i suoi amici si trasformano nei “Tre Forchettieri”, pronti a risolvere un mistero nel cuore di Topolinia. La storia vede i personaggi alle prese con un furto importante, che mette a rischio la città. Disegni vivaci e dialoghi serrati accompagnano questa trama avventurosa, pensata per coinvolgere i lettori di tutte le età. La pubblicazione arriverà nelle edicole tra poche settimane.
Nel prossimo numero di Topolino, è in arrivo una storia degna del grande Alexander Dumas, dove Paperino e i suoi amici vestono i panni dei Tre moschettieri, anzi I Tre Forchettieri. Ecco il comunicato stampa: Tutti per uno, uno per tutti! Sul numero 3665 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 febbraio – si celebra il grande romanzo d’avventura con I tre Forchettieri, una nuova, irresistibile parodia in due puntate liberamente ispirata al celebre romanzo di Alexandre Dumas. La storia – firmata da Sergio Badino ai testi e Alessandro Perina ai disegni – accompagna i lettori in una rocambolesca avventura tra duelli, intrighi di corte e irresistibili trovate comiche, con protagonisti d’eccezione e una rivisitazione tutta disneyana del mondo dei moschettieri. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Leggi anche: Sta arrivando Hellboy & B.P.R.D, una nuova avventura per il diavolo rosso
Leggi anche: HyperOS 3 stabile sta arrivando ufficialmente: ecco su quali modelliLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Google blocca la generazione di personaggi Disney su Gemini e Nano Banana.
La Fiat Topolino si aggiorna: un nuovo colore e il display diventa più grandeLa Fiat Topolino si aggiorna con l’arrivo di un nuovo colore per la carrozzeria e anche con il debutto di un nuovo display più grande ... virgilio.it
Arriva la nuova Fiat Topolino Corallo, piccola ed allegraLa Fiat Topolino Corallo arriva nei concessionari. La Fiat Topolino, già simbolo di una mobilità leggera, giocosa e sostenibile, presenta ora due importanti aggiornamenti. zipnews.it
Su Topolino 3665 arriva la nuova parodia del capolavoro di Alexandre Dumas scritta da Sergio Badino e disegnata da Alessandro Perina! Tutti per uno, uno per tutti! Sul numero 3665 di Topolino – in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 18 febbraio facebook