Studenti a lezione contro violenze e bullismo al Taliercio | VIDEO

Gli studenti hanno preso posizione contro le violenze e il bullismo al Taliercio, portando in aula cartelli e slogan. La protesta è nata dopo alcuni episodi di prepotenza tra studenti che hanno suscitato preoccupazione tra insegnanti e genitori. Durante l’iniziativa, gli studenti hanno spiegato di voler promuovere rispetto e amicizia tra coetanei. La scuola ha deciso di coinvolgere anche esperti per avviare incontri di sensibilizzazione. La protesta si è svolta in modo pacifico, ma ha attirato l’attenzione di tutti. Ora si cerca una soluzione condivisa per garantire un ambiente più sicuro.

Tra gli ospiti che hanno portato il loro contributo sul palco: Achille Costacurta, Carlotta Berti, Carlo & Giorgio, Marco Del Torchio, Mariella Santucci e Matilde Villa Combattere il bullismo ed educare alla non violenza attraverso prevenzione, informazione e sensibilizzazione nelle scuole. Questo lo scopo dell’evento che stamane ha animato il palasport Taliercio, al quale hanno preso parte sportivi, artisti ed esperti. Sul parquet, a condurre la mattinata, la “Iena” Filippo Roma e Iris di Domenico, influencer amatissima dai ragazzi. L'evento, promosso dall'associazione Mede@ in collaborazione con il Comune di Venezia e inserito nel palinsesto de “Le Città in Festa”, ha visto la partecipazione della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, della consigliera regionale Eleonora Mosco, della presidente della Commissione parlamentare femminicidio e violenza di genere Martina Semenzato e del prefetto di Venezia Darco Pellos.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

"Il ragazzo dai pantaloni rosa”: studenti coinvolti al Premio Mattei contro bullismo e cyberbullismoQuesta mattina a Cassino si è tenuta l’iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo.

