Strumenti musicali dagli stracci La scuola Nottolini di Lammari al progetto M’illumino di meno
Strumenti musicali dagli stracci. Il Comune di Capannori aderisce alla XXII edizione di "M’illumino di Meno", la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio Due con un originale progetto intitolato " Suoni Circolari - La scienza del riuso diventa musica". Una proposta educativa in linea con lo spirito di M’illumino di meno 2026, ovvero la scelta di dare voce alla scienza come strumento capace di orientare le scelte collettive in un momento storico segnato da crisi energetiche, instabilità geopolitiche e rallentamenti nei processi di transizione ecologica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scuola Nottolini di Lammari. Via libera in consiglio comunale alla mozione per l’ampliamentoIl Comune di Capannori ha approvato in consiglio comunale una mozione per l’ampliamento della scuola secondaria di primo grado ‘L.
Museo della Guerra, nuovi cimeli. Dagli strumenti musicali alle divise. L’emozionante viaggio nella storiaIl Museo della Guerra di Castel del Rio ha riaperto le sue porte dopo la chiusura invernale di gennaio, portando in mostra nuovi cimeli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Strumenti musicali dagli stracci. La scuola Nottolini di Lammari al progetto M’illumino di meno.
Costruire strumenti musicali ispirati a quelli degli etruschi e poi improvvisare un piccolo concerto. Cose bellissime che succedono solo al @museoetruscovillagiulia È proprio vero che il museo vivo è un museo che accoglie, e accogliendo, ogni giorno si rinnov facebook