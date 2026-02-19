Striscia la Notizia – La voce della presenza 2026 | anticipazioni veline e ospiti della quinta puntata

Questa sera, giovedì 19 febbraio 2026, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quinta puntata di Striscia la notizia – La voce della presenza, lo storico programma di Antonio Ricci che approda in una nuova prestigiosa collocazione di palinsesto con cinque puntate, una a settimana, condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, ricche di varietà, satira e inchieste. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (cast, veline e ospiti). Ospiti in studio: Ficarra e Picone, per sedici edizioni al timone del tg satirico, divertiranno il pubblico tra gag, aneddoti ed esilaranti esibizioni canore; Federica Nargi e Costanza Caracciolo torneranno protagoniste nello studio di Striscia a diciotto anni dal loro primo stacchetto e si esibiranno, assieme ad Alessandro Matri e Bobo Vieri, in nuove coreografie con le Veline attuali.