Striscia la notizia 2026 stasera 19 febbraio quinta ed ultima puntata su Canale 5 | ospiti veline ed inviati
Questa sera va in onda l’ultima puntata di Striscia la notizia 2026 su Canale 5, a causa della programmazione stagionale. La trasmissione, condotta da Ezio Greggio ed Enzo, presenta ospiti, veline e inviati pronti a chiudere la stagione con servizi satirici e sketch umoristici. Tra le novità di questa sera, l’intervento di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e sorprese inaspettate per gli spettatori. La puntata inizia alle 21:20, segnando il finale di questa edizione del tg satirico.
Quinto appuntamento con Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo, in prima serata su Canale 5! Scopriamo l’orario di messa in onda, ma anche tutti gli ospiti, inviati e veline protagonisti del gran finale su Canale 5! Striscia la notizia 2026, orario e puntate: stasera la quinta ed ultima su Canale 5. Stasera, giovedì 19 febbraio 2026, va in onda la quinta ed ultima puntata di “ Striscia la notizia 2026 – La voce della presenza “ nel nuovo orario delle 21.20 in prima serata su Canale 5. Al timone ritroviamo Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, affiancati da sei Veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
