Il nome di Stranamore torna a circolare in Rai, ma il progetto ha incontrato subito alcune difficoltà. La produzione ha incontrato resistenze interne e questioni di budget che rallentano i piani iniziali. Fonti vicine alla rete riferiscono di discussioni ancora in corso e di possibili modifiche al format originale. La volontà di riproporre il programma sembra ancora viva, ma le tempistiche si complicano. Al momento, tutto resta in bilico e non ci sono ancora certezze sulla data di ritorno.

In questi giorni si è parlato di un possibile ritorno di Stranamore in Rai. Sarebbero tuttavia spuntate alcune complicazioni legate ai diritti del programma. In questi giorni si sta parlando di uno storico programma della televisione italiana, che per anni ha appassionato il grande pubblico: Stranamore. Come è noto, la trasmissione ha raggiunto il successo negli anni ’90, grazie ad Alberto Castagna, e ancora oggi in molti la ricordano con affetto e nostalgia. Nelle ultime ore il format è tornato sulla bocca di tutti, dopo che Repubblica ha svelato l’intenzione della Rai di riportalo in vita. Stando a quanto rivelato, il direttore del daytime della rete pubblica Angelo Mellone vorrebbe proporre una nuova edizione della celebre trasmissione e naturalmente l’indiscrezione ha fatto in breve il giro del web, alimentando le speranze dei telespettatori. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Stranamore verso il ritorno in Rai? Frenate gli entusiasmi, sono già spuntate alcune complicazioni

Stranamore verso il ritorno su Rai, Repubblica: «Ci credono»Repubblica riporta che Stranamore tornerà su Rai1, perché i dirigenti credono nel suo potenziale.

Stranamore verso il ritorno su Rai1, Repubblica: “Ci credono”Stranamore torna a far parlare di sé: secondo Repubblica, la Rai sta lavorando per riportare il programma in tv, perché molti fan lo chiedono con entusiasmo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.