Il buttafuori del Constellation di Crans-Montana ha spiegato che, durante la notte di Capodanno, era stato loro ordinato di mantenere chiuse le due porte di sicurezza. Questa decisione ha contribuito alla tragedia, che ha causato la morte di 41 persone. Le autorità hanno confermato che l’accesso e l’uscita erano consentiti solo dalla porta principale. La scena si è svolta in un locale affollato, dove molti clienti hanno cercato di uscire in fretta senza successo. La dinamica dei fatti rimane ancora sotto indagine.

L’ordine dato al personale del Constellation di Crans-Montana, nella notte di Capodanno costata la vita a 41 persone, era di tenere le due porte di sicurezza chiuse e di consentire l’accesso e l’uscita solo dalla porta principale. È quanto sta emergendo dall’interrogatorio, in corso nel quartier generale della polizia di Sion, in Svizzera, di Jankovic Predrag, il buttafuori in servizio la notte di San Silvestro al Constellation, il discobar di Crans-Montana in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. "Ho sentito parlare Jessica Moretti (la titolare, con il marito Jacques Moretti, ndr) con i suoi collaboratori – ha raccontato il buttafuori –: Dicevano che le porte dovevano rimanere chiuse". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Strage di Capodanno, il buttafuori: "L’ordine era di tenere la porta chiusa"

Strage di Crans-Montana, il titolare del Constellation ammette: la porta di emergenza era chiusaA Crans-Montana, il proprietario del Constellation, Jacques Moretti, ha riconosciuto agli inquirenti che la porta di emergenza nel seminterrato era chiusa dall’interno.

Strage di Crans-Montana, l’ammissione di Moretti agli inquirenti: “La porta di emergenza era chiusa”Nell’ambito dell’inchiesta sulla tragedia di Crans-Montana, Jacques Moretti ha ammesso agli inquirenti che la porta di emergenza del locale Le Constellation era chiusa al momento dell’incendio.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.