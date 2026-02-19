Strage Crans Montana | cooperazione rafforzata tra Procura di Roma e Svizzera

La procura di Roma e quella svizzera hanno deciso di intensificare la collaborazione dopo la strage di Crans-Montana. L’incidente, avvenuto lo scorso mese, ha coinvolto diverse persone e ha scatenato l’interesse delle autorità di entrambi i paesi. I detective italiani e svizzeri stanno condividendo informazioni e analizzando i dettagli dell’accaduto per chiarire le cause e identificare i responsabili. Questa alleanza più stretta mira a portare avanti le indagini con maggiore efficacia e rapidità. Le autorità sperano di scoprire presto la verità dietro l’evento.

Italia e Svizzera hanno deciso di collaborare in maniera più stretta nelle indagini sulla strage di Crans Montana. Dopo un incontro a Berna, il procuratore capo di Roma, Francesco Lo Voi, e la procuratrice generale del Vallese, Béatrice Pilloud, hanno annunciato un accordo per lavorare insieme. L’accordo mira a migliorare la collaborazione tra le due autorità giudiziarie, soprattutto nella scelta dei documenti e delle prove importanti per i magistrati italiani. In base a quanto comunicato dalle autorità svizzere e italiane, il primo passo concreto sarà la possibilità per gli investigatori italiani di partecipare, a intervalli regolari e fin dai prossimi giorni, alle operazioni di assistenza giudiziaria in Svizzera. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

