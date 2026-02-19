Stosa concentrata sul derby con la Mens Sana Morciano | Male a La Spezia adesso il riscatto

Stosa si prepara con entusiasmo al derby contro la Mens Sana, dopo una sconfitta difficile a La Spezia. Morciano ha ammesso che la squadra ha bisogno di riprendersi, concentrandosi soprattutto sulla partita di domenica. La vittoria rappresenta un’occasione importante per riscattarsi e migliorare la posizione in classifica. I rossoblù lavorano duramente in allenamento, sapendo che questa sfida può cambiare il loro cammino stagionale. La partita si svolgerà allo stadio di casa, con tanti tifosi pronti a sostenere la squadra.

É la settimana del derby tra Virtus e Mens Sana che per i rossoblù rappresenta l’ultima stracittadina del campionato, almeno per quanto riguarda la stagione regolare. La Stosa non arriva al match nel migliore dei modi: la brutta sconfitta subita a La Spezia, arrivata dopo il successo nel derby contro il Costone ha di fatto rallentato il cammino della compagine di coach Evangelisti. Adesso, però, il mirino è già puntato sulla sfida di domenica del PalaEstra che per la Virtus rappresenta una grande occasione di riscatto. Sul parquet di La Spezia si è vista in campo la brutta copia di quella macchina quasi perfetta che solo 7 giorni prima aveva battuto nettamente il Costone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

