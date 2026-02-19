Storia e misteri della torre Spada
La torre Spada di Parezzana, situata nel territorio di Capannopri vicino al lago di Bientina, nasce come testimonianza di un passato ricco di segreti. Costruita secoli fa, la sua origine è ancora avvolta nel mistero, alimentato da leggende locali e poche fonti storiche. La torre si erge tra campi bonificati, testimone di un’epoca in cui era un punto di controllo strategico. Recenti scoperte archeologiche hanno portato alla luce alcuni reperti nascosti nelle sue mura, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua storia.
Esistono in Italia varie torri che hanno il nome “Spada”, lo abbiamo scoperto navigando in rete. Una è quella di Parezzana (Massa Macinaia, Capannopri) nel territorio del lago di Bientina, oggi bonificato. La sua storia è misteriosa e ne troviamo traccia in vari siti web che parlano di storia e leggende del nostro territorio. Questa zona, nei secoli scorsi, era ricca di canali, che l’uomo usava come via di comunicazione e trasporto. La Torre Spada, chiamata Torre del Forcello, è stata costruita dalla famiglia Sandonnini tra il 1500 e il 1600. C’è chi dice che fosse usata come faro, chi come magazzino e chi come torre per controllare il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
