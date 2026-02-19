Storia dell’atleta più vincente delle Olimpiadi invernali
Johannes Klaebo, noto per le sue vittorie alle Olimpiadi invernali, ha iniziato senza grandi doti naturali e ha sacrificato molto nella sua carriera. La sua determinazione lo ha portato a conquistare cinque medaglie d’oro a Milano Cortina, battendo avversari più esperti. Durante gli allenamenti, si è impegnato duramente, spesso sacrificando momenti di svago. La sua storia dimostra come la perseveranza possa superare il talento innato. Klaebo si prepara ora per nuove sfide, deciso a continuare a vincere.
Johannes Klaebo non era il più talentuoso da giovane e ha fatto una vita di rinunce da adulto, ma a Milano Cortina ha vinto cinque ori, e ancora non ha finito Johannes Hoesflot Klaebo ha 29 anni ed è il miglior fondista al mondo, forse già ora il migliore di sempre. Di certo è l’atleta ad aver vinto più medaglie d’oro nella storia delle Olimpiadi invernali: è a dieci, cinque delle quali vinte negli ultimi giorni. Potrebbe pure vincerne una sesta nella 50 km di fondo, il corrispettivo invernale della maratona. L’eccezionalità di Klaebo non sta però solo nei numeri, in parte influenzati dal fatto che in certi sport (e il fondo è tra questi) si possono vincere più medaglie nelle stesse Olimpiadi, mentre in altri le occasioni sono meno. 🔗 Leggi su Ilpost.it
