Stop temporanei alla Statale | due settimane di chiusure per la sicurezza

La statale SS47 della Valsugana ha subito due settimane di chiusure dal 23 febbraio al 6 marzo 2026, a causa di problemi di sicurezza. La strada, tra Ca’ Rossa e il bivio con via Lago, vicino alle Terrazze, è stata considerata troppo pericolosa e ha richiesto interventi immediati. La chiusura ha causato disagi a molti automobilisti e residenti della zona. I lavori di messa in sicurezza sono stati necessari per evitare incidenti e garantire il passaggio in futuro. La carreggiata rimarrà chiusa fino a completamento delle operazioni.

Da lunedì 23 febbraio a venerdì 6 marzo 2026 la SS47 della Valsugana sarà interessata da chiusure temporanee in un tratto particolarmente delicato, quello compreso tra la località Ca’ Rossa e il bivio con via Lago, in zona “alle Terrazze”, a ridosso del lago di Caldonazzo. Una misura necessaria per consentire il taglio delle piante sporgenti e pericolanti che costeggiano la carreggiata, riducendo così il rischio di cadute e incidenti. L’intervento, programmato dal Servizio Gestione Strade della Provincia, riguarda circa due chilometri di strada e comporterà la chiusura completa in entrambi i sensi di marcia nelle fasce orarie stabilite.🔗 Leggi su Trentotoday.it Caos treni, stop di due settimane alla circolazione tra Napoli, Caserta e BeneventoDal 2 al 15 febbraio, la circolazione ferroviaria tra Napoli, Caserta e Benevento sarà sospesa a causa di lavori sulla linea Alta Velocità. Volley B1 femminile. Teodora, due settimane di stop. La città sogna la Coppa ItaliaIl campionato di Volley B1 femminile si ferma per due settimane a causa dell’infortunio di Teodora. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Statale 18, tra Maratea e Sapri stop totale alla circolazione dal 16 febbraioFino al 10 marzo via la fascia di transito serale finora garantita: si intensificano i cantieri per il tratto da ammodernare ... rainews.it Masso sulla carreggiata, chiusa la statale 185 a Novara di SiciliaÈ temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 185 Di Sella Mandrazzi, al km 24,400, nel ... 98zero.com Previsti locali e temporanei rinforzi fino a intensità di burrasca. Il picco del moto ondoso è previsto per venerdì mattina facebook Frana nella zona dei binari, interrotta una tratta della Circumvesuviana. Temporaneo stop alla circolazione dei treni tra Pioppaino e Vico Equense #ANSA x.com