Stop temporanei alla Statale | due settimane di chiusure per la sicurezza

La Statale SS47 della Valsugana subirà due settimane di chiusure in un tratto critico, dal 23 febbraio al 6 marzo 2026. La causa sono lavori di messa in sicurezza in prossimità del lago di Caldonazzo, tra Ca’ Rossa e il bivio con via Lago. Durante questo periodo, i veicoli dovranno seguire percorsi alternativi, con disagi per chi viaggia nella zona. La chiusura interessa un tratto vicino alle “Terrazze”, un punto particolarmente frequentato dai residenti e turisti. La strada resterà chiusa per garantire la sicurezza di tutti.

Da lunedì 23 febbraio a venerdì 6 marzo 2026 la SS47 della Valsugana sarà interessata da chiusure temporanee in un tratto particolarmente delicato, quello compreso tra la località Ca’ Rossa e il bivio con via Lago, in zona “alle Terrazze”, a ridosso del lago di Caldonazzo. Una misura necessaria per consentire il taglio delle piante sporgenti e pericolanti che costeggiano la carreggiata, riducendo così il rischio di cadute e incidenti. L’intervento, programmato dal Servizio Gestione Strade della Provincia, riguarda circa due chilometri di strada e comporterà la chiusura completa in entrambi i sensi di marcia nelle fasce orarie stabilite.🔗 Leggi su Trentotoday.it

