Stop al Comala | estromessa l' associazione che da 15 anni gestisce l' ex caserma Lamarmora di Torino

Il Comune di Torino ha deciso di interrompere il rapporto con il Comala, l’associazione che da 15 anni gestisce il centro culturale di corso Ferrucci. La decisione nasce da problemi amministrativi e dalla mancanza di rinnovo del contratto. Nei prossimi giorni, gli spazi dell’ex caserma Lamarmora verranno riqualificati e affidati a nuove realtà. La fine dell’accordo coinvolge circa 50 volontari e artisti che frequentano il centro ogni settimana. La decisione apre una fase di cambiamenti per gli utenti abituali.

Stop al Comala. Dopo quindici anni, l'associazione che gestisce il centro culturale di corso Ferrucci a Torino non potrà più occuparsi di questi spazi. Ha perso, infatti, il nuovo bando promosso dalla circoscrizione 3 per assegnarli per il prossimo decennio. Dai prossimi mesi, dunque, subentrerà un nuovo ente e la programmazione cambierà. Erano solo due gli enti che si sono fatti avanti per la gestione di questo luogo, ex caserma Lamarmora. Oltre all'associazione culturale Comala, che puntava al rinnovo e conta diciannove dipendenti, c'era una cordata di sette associazioni capitanata da Social Innovation Teams Italia e con Area G, Associazione Nessuno, Eufemia, Il Tiglio, Misteria, Si Può Fare, Zero Waste Italy.