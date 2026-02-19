Stop al Besanino per un anno | Colpo mortale alla mobilità tra Lecco e Brianza
"Famiglie e lavoratori ostaggio del traffico: la sospensione della S7 è un attacco alla qualità della vita", tuonano Losi e Casati (Partito Popolare del Nord) La notizia della sospensione della linea ferroviaria S7, il celebre "Besanino", prevista dal 7 settembre 2026 al 28 agosto 2027, ha sollevato un'ondata di indignazione e preoccupazione per la tenuta del sistema trasportistico del territorio. L'interruzione della tratta tra Triuggio e Villasanta Parco, necessaria per i cantieri dell'autostrada Pedemontana, rischia di paralizzare la vita quotidiana di migliaia di cittadini. Francesca Losi, candidata sindaco a Lecco e vicesegretario federale del Partito Popolare del Nord (PPN), interviene con fermezza sulla questione: "L'interruzione della linea S7 per quasi un anno non è un semplice "disagio tecnico", ma un vero e proprio attacco alla qualità della vita delle nostre famiglie e dei lavoratori lecchesi.🔗 Leggi su Leccotoday.it
