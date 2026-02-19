Stipendi non pagati nel cantiere di Palermo Cmc | Stallo ereditato da criticità della precedente gestione

A Palermo, i lavoratori del cantiere non hanno ancora ricevuto gli stipendi a causa di problemi finanziari lasciati in eredità dalla gestione precedente. La situazione ha portato a uno stallo che blocca le attività e mette a rischio la ripresa dei lavori. Cmc, l’azienda coinvolta, ha convocato una riunione con i sindacati per trovare una soluzione e procedere con le assunzioni dei dipendenti. La questione rimane aperta, mentre si cerca un accordo che possa sbloccare la situazione. La prossima mossa sarà decisa durante l'incontro programmato.

Convocata una riunione con i sindacati per procedere all'assunzione dei dipendenti e garantire la ripartenza dei lavori. Lo afferma in una nota la Cmc, storica azienda ravennate, a proposito della difficile situazione che coinvolge i lavoratori del cantiere per il collettore Palermo Sud-Est. L'ex cooperativa ravennate, acquistata all'asta lo scorso anno da Alpha General Contractor, spiega che la presa d'atto arrivata il 3 febbraio "resta condizionata alla conferma formale dei contratti di avvalimento con l'impresa ReSearch, oltre alla presentazione delle polizze e fideiussioni necessarie per la stipula degli atti aggiuntivi".