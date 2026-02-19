Stefania Orlando dopo la morte di Patrizia De Blanck svela | Tensioni tra noi mai risolte

Stefania Orlando ha rivelato che le tensioni con Patrizia De Blanck sono nate durante il Grande Fratello e non si sono mai risolte. La causa principale è stata una lite accesa durante il reality, che ha lasciato ferite aperte tra le due. Dopo il programma, hanno evitato ogni confronto, alimentando il gelo tra loro. Orlando ha spiegato di aver cercato un chiarimento, ma Patrizia non ha mai risposto. Ora, con la morte di De Blanck, si apre un nuovo capitolo nel loro rapporto.

Stefania Orlando e Patrizia De Blanck hanno litigato al GF, dopo il reality non si sono mai chiarite. Per molti anni Patrizia De Blanck è stata un volto molto noto nel mondo dello spettacolo, ieri a La volta buona, Stefania Orlando si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni in merito al rapporto che aveva con la Contessa. La conduttrice si è detta dispiaciuta per non aver avuto un chiarimento con la De Blanck, a Caterina Balivo ha raccontato: “Con lei ho fatto un reality, ci sono stati dei litigi e delle tensioni, che purtroppo non abbiamo mai risolto. Cose mai risolte nemmeno quando siamo uscite fuori”.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

