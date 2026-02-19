La recente scoperta di rifiuti abbandonati e strutture fatiscenti vicino alla stazione di Cesenatico rivela il problema del degrado che affligge l’area. La causa principale risiede negli interventi di riqualificazione ancora in corso, che hanno lasciato alcune zone temporaneamente in stato di abbandono. I lavori di ristrutturazione promettono di trasformare questa parte della città, puntando a creare spazi pubblici più sicuri e vivibili. La comunità aspetta con fiducia i miglioramenti promessi dai progetti in corso. La riqualificazione prosegue con un obiettivo preciso.

di Luca Ravaglia Anteprima sul futuro. Il futuro della zona della stazione ferroviaria, quella che la comunità cesenate sogna finalmente diversa, libera dalla morsa del degrado e della violenza. A riguardo, l’amministrazione comunale è andata ‘all in’ mettendo sul piatto investimenti complessivi per circa 15 milioni di euro (contando pure la nuova autostazione) i cui frutti concreti sono attesi tra una manciata di mesi, entro giugno. Il riferimento è al periodo nel quale dovrebbero essere rimosse le transenne dai due principali cantieri attivi in zona: quello della grande piazza antistante la stazione ferroviaria e quello dell’edificio (ex Le Fricò) alle sue spalle. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stazione, il degrado alle spalle. Il nostro viaggio tra i cantieri: "Diventerà una zona virtuosa"

Il lato oscuro della stazione di Bologna: un viaggio nel degrado tra pipe da crack e sangueLa stazione di Bologna, spesso punto di transito e incontro, nasconde anche aspetti meno visibili.

Treni e stazione di Bologna, viaggio nel degrado: video reportageIn questa prima puntata, esploriamo la tratta Bologna-Vignola per analizzare lo stato di degrado che caratterizza alcune stazioni e treni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.