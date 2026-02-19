Stasera la prima di Inferno di Ronchetti al Teatro dell’Opera

Lucia Ronchetti presenta stasera al Teatro dell’Opera di Roma la sua nuova opera “Inferno”, nata dall’ispirazione ai versi di Dante. La compositrice ha scelto di mettere in scena un’opera che combina musica e teatro per raccontare il viaggio nell’aldilà. La produzione coinvolge un cast internazionale e un’orchestra di venti strumenti. Il pubblico potrà ascoltare le sonorità innovative e le atmosfere intense create appositamente per questa rappresentazione. La prima si svolge in un teatro storico recentemente restaurato.

"Inferno" di Lucia Ronchetti arriva stasera per la prima volta in Italia al Teatro dell'Opera di Roma. Commissionata da Oper Frankfurt e Schauspiel Frankfurt, l'opera ha debuttato nel 2021 al Bockenheimer Depot in tedesco. Al Teatro Costanzi viene proposta in versione italiana: la prima è stasera alle 20 (repliche fino al 7 marzo), in diretta su Radio3, con l'Ensemble Neue Vocalsolisten e il coro e l'orchestra del Teatro diretti da Tito Ceccherini. "Tengo molto a questa produzione – dichiara il sovrintendente Francesco Giambrone – perché rappresenta una tappa significativa nel nostro percorso strategico: ampliare l'arco temporale del repertorio e dare spazio a opere poco presenti nelle stagioni italiane.