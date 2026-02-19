A Ravenna, l’arrivo di 13 nuovi bus segna un passo avanti nel trasporto pubblico, ma l’emergenza riguarda gli autisti. La carenza di conducenti rende difficile gestire le frequenze e garantire servizi regolari. I nuovi mezzi, già annunciati, devono fare i conti con questa criticità. La città prevede di rinnovare il parco veicoli e di chiudere alcune vie al traffico pesante, ma senza autisti sufficienti, gli obiettivi rischiano di restare irraggiungibili. La sfida principale resta trovare personale qualificato per le auto di linea.

Si rinnova il parco bus di Ravenna, prima o poi via Mariani e via Gordini, una volta ripavimentate, verranno chiuse ai mezzi pesanti, in arrivo nel 2028 il traghetto elettrico tra Marina di Ravenna e Porto Corsini. Si è riunita ieri la commissione consiliare "Bilancio, patrimonio, società partecipate, personale". All’ordine del giorno il tema del servizio svolto da Start Romagna. E se a Ravenna tra 2022 e 2025 sono arrivati 36 nuovi autobus, di cui 31 elettrici e 5 a gas naturale, per un investimento di 14,4 milioni, per il 2026 sono previsti altri 13 nuovi bus (7 elettrici e 6 gas) per una spesa di 5,4 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Start, in arrivo 13 nuovi bus: "Ma l’emergenza sono gli autisti"

