Stanza dei bagni di Santa Caterina primo passo del percorso di tutela e riqualificazione

Nella marina di Santa Caterina a Nardò, la stanza dei bagni semisommersa ha subito un intervento di tutela e recupero. La causa è il rischio di ulteriori danni causati dall'umidità e dal vento, che minacciavano la struttura. Gli operai hanno iniziato a mettere in sicurezza l’area, rimuovendo le parti danneggiate e rinforzando le pareti. Si tratta del primo passo per un intervento più ampio di riqualificazione, che punta a preservare un elemento storico della zona. La prossima fase prevede lavori di consolidamento e restauro degli ambienti interni.

NARDO' – Nuova fonte di speranza per il recupero e la messa in sicurezza della stanza dei bagni semisommersa della marina di Santa Caterina di Nardò. Qualcosa di concreto, stavolta, sembra muoversi, dopo la mozione presentata in consiglio un paio di anni addietro dal consigliere Lorenzo Siciliano, e la sollecitazione mossa nei giorni scorsi invece dai banchi della maggioranza dalla consigliera Alessandra Fracella. Proprio a seguito di quest'ultima iniziativa il sindaco Pippi Mellone e la sua maggioranza hanno inteso inserire il percorso di tutela e riqualificazione della Stanza dei bagni nell'ambito delle opere contemplate nel nuovo Piano triennale delle opere pubbliche. A partire da lunedì 12 gennaio, il consiglio comunale avvierà il dibattito sul bilancio e sul Piano delle opere pubbliche, inseriti nel Dup.