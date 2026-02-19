Fabregas, noto calciatore, si trova al centro di polemiche dopo le recenti proteste in campo. Capello critica il Como per il suo comportamento e afferma che in Premier League non si potrebbe protestare così spesso. Secondo l’ex allenatore, le continue contestazioni del Como disturbano il ritmo della partita. Di Canio si unisce al giudizio, definendo il comportamento del team troppo antisportivo. La squadra lombarda ha già ricevuto diverse ammonizioni, alimentando le discussioni sul fair play nel calcio italiano.

Capello e Di Canio distruggono Fabregas e il Como antisportivo: in Premier non potrebbe protestare sempre come fa qua (tratto dalla pagina Facebook “Ne parlamo ar clab”: Capello: “La cosa che non mi piace del Como è che protesta in maniera pazzesca. Vanno sempre dall’arbitro. Nelle ultime tre partite hanno protestato continuamente, in tre, quattro, cinque giocatori verso l’arbitro! È brutto, deve lavorarci su questa cosa Fabregas!” Di Canio: “Mister, e se invece ci stesse lavorando al contrario? eh . L’atteggiamento di Fabregas mi sembra che sia quello di chi tende molto a . 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Stanno sgamando anche Fabregas il paraguru. Capello: “Il Como protesta sempre, non mi piace”

Leggi anche: Il 2025 l’anno di Bartesaghi. Capello: “Mi piace. Tassotti mi ha detto che …”

Leggi anche: Capello sulla lotta al vertice: «Non mi aspettavo il Milan così in alto, ma attenzione che anche il Como può dare fastidio! Vi spiego»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.