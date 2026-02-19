Stadio della Lazio cosa ne pensano gli abitanti del quartiere Flaminio

Gli abitanti del quartiere Flaminio si sono detti preoccupati dopo l’annuncio del progetto della Lazio per lo stadio. Molti temono un aumento del traffico e del rumore, soprattutto durante le partite e i lavori di costruzione. Alcuni residenti hanno raccontato di aver già notato un incremento di auto in via Flaminia, che potrebbe peggiorare con la presenza di più tifosi. Il quartiere si prepara a una possibile trasformazione, ma i cittadini vogliono ascoltare le promesse di miglioramento. La discussione tra residenti e amministrazione continua.

Dopo l'annuncio del nuovo progetto della Lazio per lo stadio Flaminio siamo stati nel quartiere per sondare i pareri dei residenti. Le voci che abbiamo raccolto sono molto eterogenee. I laziali sono i più severi: "Non lo farà - commenta Sandro, seduto su una panchina della piazza Melozzo da Forlì - è da tre anni che parla dello stadio, tutte chiacchiere". "Vogliamo lo stadio ma non Lotito - aggiunge un commerciante del mercato rionale - Lotito, facci lo stadio e vattene". Nonostante le promesse "anti-traffico" del presidente biancoceleste, gli abitanti del quartiere Flaminio temono per la mobilità della zona.