Squalifica di Allegri | la decisione del Giudice Sportivo dopo Milan-Como

Il Giudice Sportivo ha squalificato Allegri dopo il match tra Milan e Como, a causa delle sue proteste veementi nei confronti degli arbitri. L’allenatore rossonero si è reso protagonista di atteggiamenti provocatori che hanno attirato l’attenzione delle autorità sportive. La sanzione inflitta impedirà ad Allegri di sedere in panchina nelle prossime partite. La decisione arriva dopo un episodio in cui Allegri ha criticato duramente le decisioni arbitrali, creando tensioni nello stadio. La situazione rimane sotto osservazione per eventuali sviluppi.

Una decisione ufficiale chiude il capitolo relativo al finale acceso tra Milan e Como, definendo la sorte disciplinare dell’allenatore rossonero e indicando le ripercussioni sul calendário. Il Giudice Sportivo ha ufficializzato la sanzione, confermando la correttezza del cartellino rosso mostrato dall’arbitro Mariani e delineando la prossima sfida in programma. Massimiliano squalifica Allegri per una giornata, con l’impossibilità di presenziare in panchina nella prossima partita di campionato contro il Parma. La misura è stata formalizzata dal Giudice Sportivo, che ha spiegato come sia maturata la decisione in relazione al finale di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Squalifica di Allegri: la decisione del Giudice Sportivo dopo Milan-Como Squalifica Allegri, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo il caos in Milan Como: le ultimissimeIl Giudice Sportivo ha squalificato Allegri a causa degli episodi di tensione avvenuti al termine della partita tra Milan e Como. Leggi anche: Ecco la decisione del giudice sportivo: per Allegri niente squalifica dopo la lite con Oriali Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan, la squalifica di Rabiot condiziona Allegri: l'idea per Loftus-Cheek; Chi al posto di Rabiot? Allegri studia le soluzioni. Davanti spazio a Leao; Pisa-Milan, l’espulsione di Rabiot fa discutere: quante gare salterà ed è bufera su Fabbri. Allegri furioso con Fofana; Milan senza lo squalificato Rabiot: le soluzioni di Max Allegri per sostituirlo. Milan-Como, Giudice Sportivo: un turno di stop per Allegri. Nico Paz squalificato contro la JuventusFermato per un turno anche Nico Paz, ammonito da diffidato: salterà la trasferta di Torino contro la Juventus . Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo. calciomercato.com Squalifica Allegri dopo il finale incandescente in Milan Como: ufficiale la decisione del Giudice SportivoSqualifica Allegri dopo il finale incandescente in Milan Como: ufficiale la decisione del Giudice Sportivo Il verdetto è arrivato: il Giudice Sportivo ha ufficializzato le decisioni dopo il convulso f ... calcionews24.com Le decisioni del Giudice Sportivo in Eccellenza, Promozione e Under 19 Elite facebook Il Giudice Sportivo ha inflitto due giornate di squalifica al tecnico Federico Coppitelli. L'allenatore salterà le gare con Picerno e Siracusa, in occasione delle quali sarà il secondo Gianluca Cervera a dirigere la squadra. x.com