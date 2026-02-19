Spuntano due tele nella Collegiata La scoperta durante il recupero

Durante i lavori di recupero post-sisma, sono state scoperte due tele nascosta nella sagrestia della Collegiata di Macerata. Le opere, risalenti al XVII e XVIII secolo, erano state dimenticate per decenni e ora riemergono grazie agli interventi di restauro. La scoperta è avvenuta mentre si lavorava per mettere in sicurezza l’edificio danneggiato. Le tele raffigurano scene religiose e saranno valutate dagli esperti per determinarne il valore storico e artistico. La loro presenza apre nuove prospettive sulla storia artistica della chiesa.

Due Tele Rivelate: Un Tesoro Nascosto Riemerge dalla Collegiata di Macerata. Due dipinti di epoca sei-settecentesca, a lungo dimenticati nella sagrestia della chiesa Collegiata di Santa Maria Assunta a Macerata, sono stati riportati alla luce durante i lavori di recupero post-sisma. La scoperta, annunciata per domani, 19 febbraio 2026, con l'inaugurazione di una mostra-restauro al Loggiato dei Lumi, rappresenta un passo significativo nella valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, un simbolo di rinascita per una comunità duramente provata.