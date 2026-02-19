Springsteen annuncia tour USA 2026 | No Kings e Minneapolis come simbolo di protesta e rinascita democratica

Bruce Springsteen ha annunciato il suo tour negli Stati Uniti del 2026, motivato dalla voglia di sostenere valori democratici e reagire alle sfide politiche attuali. La prima data si terrà a Minneapolis il 31 marzo, città scelta per il suo ruolo simbolico di resistenza. Il tour, intitolato “Land of Hope and Dreams”, si concentra sulla protesta e sulla rinascita democratica. Springsteen ha promesso di portare sul palco energia e messaggi di speranza, invitando i suoi fan a riflettere su temi fondamentali.

Springsteen torna sul palco americano con un tour nel segno della protesta. Minneapolis sarà la prima tappa del "Land of Hope and Dreams American Tour", il nuovo ciclo di concerti di Bruce Springsteen che prenderà il via il 31 marzo 2026. Un tour di venti date, accompagnato dallo slogan "No Kings", che si concluderà a Washington D.C. il 27 maggio e che si preannuncia come un evento politicamente carico, in un contesto di forti tensioni sociali e politiche negli Stati Uniti. Un tour che nasce da un momento di inquietudine. L'annuncio del tour giunge in un periodo che lo stesso Springsteen definisce "buio, inquietante e pericoloso", ma non di disperazione.