Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti in crescita al 3,37% i titoli in cui investire

L’aumento dello spread tra Btp e Bund, arrivato a 61 punti, e l’incremento dei rendimenti al 3,37% sono causati dalla crescente incertezza sui mercati europei. Gli investitori mostrano maggiore prudenza, preferendo i titoli di stato italiani rispetto ad altri. Questa situazione si riflette anche sui costi di finanziamento per il governo, che si fa sentire sui nuovi bond emessi. La domanda di titoli italiani rimane stabile, anche se i segnali di volatilità aumentano. La strada verso una stabilità più solida resta ancora incerta.

Prosegue il periodo di stabilità dei titoli di Stato italiani, che fanno segnare un'altra apertura molto simile a quella del resto dei giorni di questa settimana. Lo spread tra Btp e Bund è rimasto stabile a 61 punti mentre i rendimenti sono cresciuti leggermente per entrambi gli strumenti finanziari, con una variazione che però non risulta particolarmente rilevante per l'analisi del comportamento dei mercati. Permane stabilità anche nel resto d'Europa, dove i movimenti dei titoli di Stato dei principali Paesi seguono da vicino quelli dei Bund. Una stabilità mantenuta nonostante la notizia delle possibili dimissioni di Christine Lagarde da presidente della Banca centrale europea.