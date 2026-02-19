Sponsalia 2026 | Acquaviva Picena rilancia la rievocazione storica con street food e nuove collaborazioni culturali

Acquaviva Picena organizza Sponsalia 2026 per rivitalizzare la tradizione della rievocazione storica. La causa è il calo di partecipanti nelle ultime edizioni, che ha spinto il Comune a introdurre iniziative più attrattive. Quest’anno, ci saranno bancarelle di street food, spettacoli e nuove collaborazioni con associazioni culturali locali. La scelta mira a coinvolgere un pubblico più ampio e a valorizzare il patrimonio storico del paese. L’evento si svolgerà nel centro storico, tra cortili e vie medievali.

Sponsalia 2026: Acquaviva Picena punta su eventi, street food e collaborazioni per rilanciare la rievocazione storica. Acquaviva Picena (Marche), 19 febbraio 2026 – L'assemblea dei soci dell'Ente Palio del Duca ha approvato all'unanimità i bilanci relativi a 2025 e 2026, sbloccando un programma di eventi ampliato per la trentanovesima edizione di Sponsalia, la rievocazione storica che celebra il matrimonio tra Forasteria degli Acquaviva e Rinaldo dei Brunforte nel XIII secolo. L'approvazione dei bilanci, cruciale per il futuro dell'evento, permette all'ente di investire in nuove iniziative e collaborazioni per valorizzare questa importante tradizione culturale del territorio.