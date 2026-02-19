Splendida cornice Geppi Cucciari su Rai 3 | anticipazioni e ospiti 19 febbraio 2026

Geppi Cucciari presenta “Splendida cornice” su Rai 3, portando la sua ironia in prima serata. La trasmissione andrà in onda il 19 febbraio 2026 alle 21,20, in una cornice suggestiva che valorizza gli ospiti e i momenti di spettacolo. Cucciari ha scelto questa location speciale per creare un’atmosfera coinvolgente e autentica. Tra gli ospiti ci saranno personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport, pronti a condividere aneddoti e storie divertenti. La serata si preannuncia ricca di sorprese e allegria.

. Splendida cornice è il programma condotto da Geppi Cucciari in onda su Rai 3 in prima serata alle 21,20. L’attrice e comica sarda partirà dalla gente, dalle loro storie, dalle notizie della settimana e dai suoi interpreti, da piccole perle di ogni forma dell’arte che meritano un riflettore e uno sguardo a volte divertito, a volte complice, ma sempre curioso. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 12 febbraio 2026. Anticipazioni e ospiti. Tra gli ospiti di questa nuova puntata, l’attore Fabrizio Gifuni, protagonista della serie “Portobello”, e l’attrice Ambra Angiolini, che, in omaggio a Dario Fo, si esibirà in compagnia della padrona di casa Geppi Cucciari sulle note di “Su, cantiam”. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 19 febbraio 2026 Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 5 febbraio 2026Geppi Cucciari torna in tv con il suo programma “Splendida Cornice” su Rai 3. Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 12 febbraio 2026Geppi Cucciari torna con il suo programma su Rai 3. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Geppi Cucciari torna con Splendida Cornice; Geppi Cucciari ed Elio prendono in giro Petrecca a Splendida Cornice: La telecronaca più bella di sempre; Diretta Rai Olimpiadi, Elio e Geppi Cucciari cantano Faceva il Paolo della banda di San Siro; Splendida Cornice: Geppi Cucciari, con il siparietto su Petrecca e le Olimpiadi, dimostra cos’è la vera satira. Splendida Cornice stasera su Rai 3: Fabrizio Gifuni e tutti gli ospiti di Geppi CucciariQuesta sera alle 21.20 su Rai 3, Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice con Fabrizio Gifuni, Ambra Angiolini e altri ospiti. Tra musica, danza e collegamenti straordinari, la serata unisce cultura e ... movieplayer.it Splendida Cornice, Ambra Angiolini e Fabrizio Gifuni tra gli ospitiSplendida Cornice: Geppi Cucciari torna in prima serata con Fabrizio Gifuni, Ambra Angiolini e Barbara Alberti. Ecco le anticipazioni ... davidemaggio.it «Su, cantiam». Questa sera alle 21. 20 su Rai 3 torna Splendida Cornice guidato da Geppi Cucciari, pronta a mescolare cultura, musica e spettacolo in una nuova puntata ricca di ospiti. Tra i nomi della serata spiccano Fabrizio Gifuni, protagonista della serie facebook #SplendidaCornice: Geppi Cucciari, con il siparietto su Petrecca e le Olimpiadi, dimostra cos’è la vera satira x.com