Spia la ex con un drone ma il velivolo si schianta contro la finestra | arrestato 28enne

Il 28enne è stato arrestato dopo aver usato un drone per spiare la sua ex, ma il velivolo si è schiantato contro una finestra. L’uomo aveva programmato di sorvolare l’appartamento della donna, ma il drone si è improvvisamente fermato e si è schiantato. La scena è stata notata dai vicini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti subito e hanno arrestato il 28enne, che ora si trova in caserma. La polizia indaga sul motivo di questo gesto.

Ha tentato di spiare la sua ex compagna utilizzando un drone, facendolo volare fino al balcone dell’abitazione della donna. Ma il piano è fallito quando il velivolo si è schiantato contro la finestra, permettendo ai Carabinieri di identificarlo e arrestarlo poco dopo. Protagonista della vicenda un 28enne, ora ai domiciliari con l’accusa di atti persecutori. L’episodio è avvenuto alla periferia di Napoli nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe fatto decollare il drone con l’obiettivo di controllare la donna, tentando di posizionarlo davanti al balcone dell’abitazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Spia la ex con un drone, ma il velivolo si schianta contro la finestra: arrestato 28enne Drone ‘spia’ si schianta contro la finestra dell’ex a Napoli: 28enne arrestato per stalkingA Napoli, un drone usato come strumento di sorveglianza si è schiantato contro la finestra di un ex, provocando il suo arresto. Napoli, spia la ex fidanzata con un drone che si schianta sulla finestra: arrestato un 28enneNapoli, un 28enne ha tentato di spiare l'ex fidanzata con un drone, ma l’apparecchio si è schiantato contro la finestra dell’abitazione. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Spia la ex con un drone e finisce ai domiciliari; Caso Epstein, Re Carlo pronto a collaborare con polizia su Andrea: preoccupato per accuse; Spia l'ex moglie tramite i sistemi informatici delle forze dell’ordine, confermata la condanna a un car; Spia la banca dati senza autorizzazione: carabiniere di Cuneo condannato a sette mesi. Spia la sua ex con il drone ma il velivolo si schianta, 28enne arrestatoHa fatto decollare un drone per spiare la sua ex compagna, provando a posizionarlo davanti al suo balcone. Ma qualcosa, però, è andato storto. E così il velivolo si è schiantato dritto contro la fines ... rainews.it Spia la ex con un drone e finisce ai domiciliariHa tentato di spiare l’ex compagna facendo volare un drone fino al balcone della donna, ma il velivolo si è schiantato contro la finestra, consentendo ai Carabinieri di risalire rapidamente a lui. Pro ... ilroma.net A Napoli un 28enne è stato arrestato dai carabinieri di San Giovanni a Teduccio dopo aver tentato di spiare la ex con un drone. L’episodio è avvenuto quando il velivolo, controllato dall’uomo, si è schiantato contro la finestra dell’abitazione della donna. Il dron facebook