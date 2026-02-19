Oggi, giovedì 19 febbraio, le gare di short track si tengono al Milano Speed Skating Stadium, teatro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La competizione coinvolge coppie di atleti che si sfidano a colpi di velocità e tecnica. Gli appassionati possono seguire le prove in diretta streaming o in tv, con orari fissati nel pomeriggio. Le gare promettono emozioni intense e sorprese sulla pista, dove i migliori velocisti si confrontano per conquistare le medaglie. La giornata si conclude con una sfida decisiva tra i favoriti.

Oggi, giovedì 19 febbraio, nuova giornata di gare al Milano Speed Skating Stadium, la casa dello speed skating in queste Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Il programma a Cinque Cerchi del pattinaggio velocità pista lunga sul ghiaccio prevede i 1500 metri maschili e si prevede un grande spettacolo. LA DIRETTA LIVE DEI 1500 METRI MASCHILI DI SPEED SKATING DALLE 16.30 In casa Italia si è reduci da risultati straordinari e non si vuol smettere di emozionare. La formazione tricolore che è in testa al medagliere specifico con tre ori e un bronzo e l’ultima impresa del team-pursuit maschile ha dato una bella scossa a tutta la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating oggi in tv, Olimpiadi 2026: orari 19 febbraio, streaming, coppie di partenza

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 14 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, sabato 14 febbraio, lo speed skating continua alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 a causa delle gare in programma.

Speed skating oggi, Olimpiadi 2026: orari 15 febbraio, tv, streaming, coppie di partenzaOggi, domenica 15 febbraio, le gare di short track sono state spostate al Milano Speed Skating Stadium a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.