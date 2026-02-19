speed skating jordan stolz favorito per la terza corona olimpica daniele di stefano vuole stupire

Jordan Stolz è il favorito per la terza medaglia olimpica consecutiva nel pattinaggio di velocità, a causa delle sue prestazioni eccezionali nelle ultime gare internazionali. La competizione sui 1500 metri maschili promette spettacolo, con Daniele Di Stefano che cerca di sorprendere gli avversari. Il giovane pattinatore italiano si è allenato duramente nelle ultime settimane, puntando a una performance sorprendente. La sfida tra i due atleti si preannuncia intensa e piena di emozioni. La gara si svolgerà questa sera allo stadio di Milano Cortina.

La gara dei 1500 metri maschili di pattinaggio di velocità su pista lunga si annuncia come uno degli appuntamenti più affascinanti dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La distanza, spesso definita la King’s Race, mette alla prova l’equilibrio perfetto tra esplosività e resistenza, ed è proprio questo mix a promettere spettacolo sul ghiaccio. Tutti gli occhi sono puntati su Jordan Stolz, che arriva al via con l’obiettivo di completare una storica tripletta olimpica dopo essersi già imposto nelle prove più brevi (500 e 1000 metri). L’americano ha dimostrato più volte di saper dominare anche il chilometro e mezzo, come già accaduto ai Mondiali 2023 e 2024, e parte con i favori del pronostico. 🔗 Leggi su Oasport.it

