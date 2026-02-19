Speed skating 1500 metri trionfa Ning | Stolz argento super quinto Di Stefano

Ning Zhongyan ha vinto la gara di speed skating sui 1500 metri, stabilendo il nuovo record olimpico con il tempo di 1:41. La gara si è svolta al Milano Speed Skating Stadium, attirando numerosi spettatori. Stolz si è classificato secondo, conquistando la medaglia d’argento, mentre Di Stefano ha ottenuto un ottimo quinto posto. Ning ha dimostrato grande velocità, battendo tutti i avversari e facendo registrare un risultato storico. La competizione si è conclusa con un emozionante sprint finale.

Colpo di scena al Milano Speed Skating Stadium: il cinese Ning Zhongyan firma il record olimpico in 1:41.98. Di Stefano chiude quinto a sei decimi dal podio. È il cinese Ning Zhongyan a scrivere la storia nei 1500 metri maschili di speed skating ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Con il tempo di 1:41.98, l'asiatico conquista l'oro e firma il nuovo record olimpico, sorprendendo il grande favorito della vigilia. Una prova impeccabile, costruita soprattutto nella seconda parte di gara, che gli consente di precedere tutti in una finale ad altissima intensità.