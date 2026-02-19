Laura Martucci ha scritto “Sparkle. Il pesciolino che voleva viaggiare” dopo aver osservato i giovani bambini del Salento desiderosi di avventure. La storia narra di un pesciolino curioso che sogna di esplorare il mondo oltre le acque della sua casa. Martucci ha scelto di ambientare la vicenda nella suggestiva costa salentina, offrendo ai lettori un’immagine vivida di paesaggi marini e spiagge bianche. La narrazione invita i lettori a seguire le scoperte di Sparkle, che si immerge nel suo primo grande viaggio.

Laura Martucci presenta la delicata fiaba contemporanea di “Sparkle. Il pesciolino che voleva viaggiare alla scoperta di se e della costiera salentina”. Casa editrice: Edizioni Milella Genere: Narrativa per l’infanzia Pagine: 80 Prezzo: 16,00 € Codice ISBN: 978-8833292762 “Sparkle. Il pesciolino che voleva viaggiare. Alla scoperta di sé e della costa salentina” di Laura Martucci è una storia che parla di un viaggio straordinario; sebbene questo libro sia rivolto in prevalenza ai più piccoli, è godibile a tutte le età: quando infatti un personaggio lascia la sicurezza della propria casa per affrontare il mondo, si crea immediatamente una connessione emotiva universale, e tutti, grandi e piccini, possono trovare spunti di riflessione interessanti e istruttivi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Sparkle. Il pesciolino che voleva viaggiare” di Laura Martucci.

