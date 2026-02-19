Sparami ancora Soldati russi truffano Putin | si feriscono da soli per ricevere gli indennizzi

La notizia che alcuni soldati russi si siano feriti da soli per ottenere i bonus del governo ha sorpreso molti. La causa sembra essere la volontà di ricevere indennizzi economici promettendo ferite inesistenti o aggravate. Diversi militari avrebbero innescato incidenti volontari, come spararsi alle gambe, per convincere le autorità della loro condizione. Questa truffa mette in discussione l’efficacia dei controlli sul campo e rivela una strategia rischiosa per ottenere denaro. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità locali, che indagano sui dettagli.

Alcuni soldati russi si sarebbero sparati per raccogliere i bonus del governo russo, truffando lo schema di incentivi deciso dal Cremlino. Attualmente, il comitato investigativo dell'esercito si sta concentrando su Konstantin Frolov, noto con lo pseudonimo di "Esecutore", che in un video del ministero della Difesa si vantava di alcune ferite da schegge e affermando che non si sarebbe riposato fino alla vittoria di Mosca sull'esercito ucraino. Eppure, gli inquirenti hanno verificato che quelle lesioni sono state autoinflitte. Assieme a lui, una trentina di medici e soldati si sono sparati da soli, come riporta il Daily mail, per ricevere il denaro stanziato per gli infortuni in guerra.