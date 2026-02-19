Spara con un fucile e uccide un 34enne in un controllo antidroga nel Varesotto | carabiniere a processo per omicidio

Il 10 febbraio 2023, Rachid Nachat, 34 anni, è stato ucciso durante un controllo antidroga a Castelveccana, nel Varesotto. La causa è un colpo di fucile sparato da un carabiniere, che ha aperto il fuoco durante la perquisizione. L’uomo è stato colpito due volte ed è morto sul colpo. Il militare coinvolto è stato portato davanti al giudice per rispondere di omicidio. La vicenda ha suscitato molte discussioni sulla gestione delle operazioni di polizia. La procura ha avviato un’indagine approfondita sui fatti.

Rachid Nachat era stato ucciso il 10 febbraio 2023 da un carabiniere a Castelveccana (Varese) con due colpi di fucile. Il militare ora è a processo per omicidio volontario pluriaggravato e un suo collega è accusato di falso e favoreggiamento.