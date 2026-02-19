Spalletti rivoluziona la Juventus | otto giocatori a rischio esclusione
L’allenatore Spalletti ha deciso di rivoluzionare la rosa della Juventus, mettendo in discussione otto giocatori che rischiano l’esclusione. La decisione nasce dopo la sconfitta subita in modo netto contro una squadra forte a Istanbul. La notte fredda in Turchia ha portato alla luce problemi di forma e di atteggiamento tra alcuni elementi chiave della squadra. La società ora valuta attentamente le scelte da adottare per migliorare la compattezza della squadra in vista delle prossime partite.
Una notte fredda a Istanbul ha acceso una riflessione chiave per la Juventus, chiamata a misurarsi con una realtà concreta dopo una sconfitta pesante. La debacle contro il Galatasaray ha posto all’angolo lo spogliatoio guidato da Luciano Spalletti, richiedendo una valutazione serrata della squadra e delle prospettive future. L’esito della trasferta ha acceso dubbi sulle dinamiche interne, sui ruoli in rosa e sulla strada da seguire per restare competitivi ai massimi livelli. La disfatta ha segnalato una separazione tra obiettivi dichiarati e risultati concreti, esponendo vulnerabilità nell’impostazione dal basso e nell’uso delle risorse offensive. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
