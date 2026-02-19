Spagna oro alle Olimpiadi Invernali dopo 54 anni | tutti i pochi trionfi E la beffa a Gustavo e Rolando Thoeni…

Oriol Cardona Coll ha conquistato la prima medaglia d’oro per la Spagna alle Olimpiadi Invernali dopo 54 anni, portando a casa il titolo nello slalom gigante. La sua vittoria rappresenta un risultato storico per il Paese, che da decenni cercava di ottenere un risultato di rilievo in questa disciplina. La gara si è svolta sulle nevi di Bormio, dove l’atleta ha mostrato grande determinazione e abilità. La conquista ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati di sport spagnoli.

Oriol Cardona Coll rimarrà nella leggenda dello sport spagnolo per decenni e decenni. Era l'uomo che un intero Paese aspettava da più di mezzo secolo, era l'atleta designato per riportare la Nazione iberica sul gradino più alto del podio alle Olimpiadi Invernali, un beniamino mandato in missione sulle nevi di Bormio. Un obiettivo unico: conquistare quella medaglia d'oro che mancava da addirittura 54 anni nei Giochi su neve e ghiaccio. Classe 1994, da Banyoles, dove si disputarono le gare di canottaggio alle Olimpiadi di Barcellona 1992. Un catalano. Era favoritissimo alla vigilia, si era presentato in Valtellina da Campione del Mondo in carica, in Coppa del Mondo aveva giganteggiato in più occasioni, ma in un format così rapido, dove i pit-stop rivestono un ruolo fondamentale, non c'è mai nulla di certo.