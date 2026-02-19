Spagna cittadini e organizzazioni civiche e di sinistra contro odio e fake news | sono stufi del trumpismo dilagante

In Spagna, la crescente diffusione di odio e fake news ha spinto cittadini e numerose associazioni di sinistra a scendere in piazza. La causa principale è la diffusione di messaggi discriminatori sui social e nelle strade, alimentata da atteggiamenti simili a quelli del trumpismo. Organizzazioni civiche si sono unite per promuovere iniziative contro la disinformazione e la violenza verbale. Questa mobilitazione mira a contrastare la deriva populista e a difendere il rispetto reciproco tra i cittadini. La protesta si è svolta davanti al Parlamento di Madrid.

In Spagna cittadini e decine di organizzazioni civiche e di sinistra si mobilitano contro l’odio e l’intolleranza che prende corpo nelle strade come sul web, negli spazi virtuali. L’iniziativa della rivista Contexto in poche ore trova l’appoggio di centinaia di intellettuali, giornalisti, giuristi, esponenti del mondo accademico, associazioni civiche. Un appello pubblico che prende le mosse dai tanti episodi che hanno fatto accendere, anche in Spagna, un faro su due fattori con forte impatto sulla società e sulla politica: la violenza, anche verbale, e ‘los bulos’, le fakes create ad arte e diffuse in rete per condizionare o abbattere l’avversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

