Sovraindebitamento firmato il protocollo fra Comune di Francavilla al Mare e commercialisti | ecco a cosa serve

Il Comune di Francavilla al Mare ha firmato giovedì 19 febbraio un accordo con i commercialisti per aiutare chi ha problemi di debito. La firma si è svolta nella sede comunale, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle procedure di salvataggio finanziario. L’accordo mira a fornire consulenza gratuita a cittadini e imprese in difficoltà, con incontri programmati nei prossimi mesi. L’iniziativa vuole offrire un sostegno concreto a chi si trova in crisi economica. La collaborazione tra enti pubblici e professionisti continuerà anche in futuro.

È stato siglato giovedì 19 febbraio, nella sede municipale di Francavilla al Mare, il protocollo d’intesa volto a favorire l’accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. L’accordo vede la collaborazione sinergica tra il Comune di Francavilla al Mare, l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Chieti e l’Organismo di composizione della crisi (Occ) dei commercialisti di Avezzano, Chieti, Lanciano, L'Aquila e Sulmona. Fulcro dell’accordo è l’istituzione di uno Sportello sovraindebitamento situato presso lo Sportello sociale unico integrato (Ssui) del Comune.🔗 Leggi su Chietitoday.it

