Sottopagava i lavoratori e chiedeva indietro mezzo stipendio | arrestato imprenditore a Partinico

Un imprenditore di Partinico è stato arrestato per aver pagato i dipendenti meno della metà di quanto previsto dal contratto. La causa è il suo comportamento scorretto nei confronti dei lavoratori, che includeva anche il rifiuto di concedere ferie e riposi settimanali. In alcuni casi, l’uomo chiedeva indietro parte dello stipendio già consegnato, creando un clima di tensione tra i dipendenti. La polizia ha intercettato le sue pratiche illegali durante un’ispezione sul luogo di lavoro. L’arresto segue diverse denunce raccolte nelle ultime settimane.

Avrebbe pagato i suoi dipendenti la metà rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo, facendo ostruzionismo su ferie e riposi settimanali e, in alcuni casi, chiedendo indietro ai lavoratori parte del loro (già esiguo) stipendio. È questo il quadro ricostruito dalla guardia di finanza che questa mattina (19 febbraio) ha arrestato a Partinico un imprenditore che opera nel settore ortofrutticolo, Francesco Paolo Lombardo, 62 anni, titolare della Ortosud, e denunciato da un suo stretto collaboratore. L'indagato è finito ai domiciliari con le accuse di sfruttamento del lavoro ed estorsione.🔗 Leggi su Palermotoday.it

