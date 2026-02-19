La Guardia di Finanza ha scoperto rifiuti di amianto nascosti nel territorio. La causa è il tentativo di evitare le spese di smaltimento autorizzato. Sono state sequestrate cinque zone dove i rifiuti sono stati sotterrati o lasciati sparsi, mettendo a rischio la salute pubblica. Un uomo è stato posto sotto indagine per aver orchestrato questa operazione illegale. La scoperta riguarda un’area di circa 10.000 metri quadrati, dove si trovano residui pericolosi. Le autorità continueranno le verifiche per tutelare l’ambiente e la sicurezza dei cittadini.

Rifiuti pericolosi contenenti amianto fatti sparire sotterrandoli o disperdendoli nell’ambiente per risparmiare sui costi di smaltimento regolare. È lo scenario scoperto dalla Finanza e dai carabinieri forestali, che hanno acceso i riflettori su un sistema di gestione illecita di scorie pericolose in mezza provincia, lungo l’asse Valtrompia -Bassa. A occuparsi dell’indagine, coordinata dal pm Donato Greco, sono state le Fiamme gialle di Gardone Valtrompia e i forestali di Concesio. Stando agli inquirenti, un’impresa valtrumplina (il cui titolare ora è indagato per gestione illecita di rifiuti) si è occupata della demolizione di un complesso industriale dismesso collocato nella Bassa ricavandone una montagna di rifiuti imbottiti di ethernit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sotterrati rifiuti pieni di amianto. Sequestrate 5 aree, un indagato

